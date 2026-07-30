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Waalre verleent vergunning voor glazen windscherm

Vandaag om 10:15

De gemeente Waalre heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een glazen windscherm aan de Dijkbeemd 5. Dit besluit is genomen volgens de gebruikelijke procedure.

Gevonden voor jou

Het project omvat het plaatsen van een glazen windscherm op het adres Dijkbeemd 5 in Waalre. De vergunning is verleend op 23 juli 2026, en belangstellenden hebben zes weken vanaf die datum om een bezwaar in te dienen.

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