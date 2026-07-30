Enexis Netbeheer graaft tijdelijk in bodem Waalre

Enexis Netbeheer heeft toestemming gekregen om tijdelijk de bodem te graven aan de Ansbalduslaan in Waalre. Dit is bedoeld voor het aanleggen van kabels en leidingen en is gemeld op 23 juli 2026.

Gevonden voor jou

De gemeente Waalre ontving een melding van Enexis Netbeheer B.V. voor het graven in de bodem op de Ansbalduslaan. Dit betreft een project waarbij een tracé wordt uitgegraven voor kabels en leidingen. De bodemkwaliteit op deze locatie is hoger dan de interventiewaarde, wat betekent dat er extra aandacht nodig is voor de milieueffecten.

Deze kennisgeving volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) houdt in dat het enkel om een melding gaat, zonder mogelijkheid tot bezwaar. Het zaaknummer voor deze melding is Z-2026-012515. Voor e-mailcorrespondentie is het belangrijk om dit nummer in de onderwerpregel te vermelden.