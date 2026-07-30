Aanvraag omgevingsvergunning voor woning aan Graspeel in Zeeland

De gemeente Maashorst heeft een aanvraag ontvangen voor het verwijderen van een draagmuur in een woning aan de Graspeel 22 in Zeeland. Deze aanvraag werd ingediend op 27 juli 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een technische bouwactiviteit en is geregistreerd onder nummer 61164-2026. Dit is een kennisgeving van de ontvangst van de aanvraag, waarop niet formeel gereageerd kan worden. Wie de aanvraag wil inzien, kan contact opnemen met de gemeente Maashorst via e-mail of telefoon.