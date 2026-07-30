Spandoeken toegestaan in Baarle-Nassau voor fietsevenement

De gemeente Baarle-Nassau heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van spandoeken op of aan de weg in juli en augustus. Dit is ter ondersteuning van het fietsevenement De Schakel.

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Het besluit om spandoeken toe te staan, is op 28 juli 2026 verzonden. Deze ontheffing geldt voor verschillende locaties binnen Baarle-Nassau en is specifiek bedoeld voor de promotie van het fietsevenement De Schakel.