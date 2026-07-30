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Spandoeken toegestaan in Baarle-Nassau voor fietsevenement
Vandaag om 10:17
De gemeente Baarle-Nassau heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van spandoeken op of aan de weg in juli en augustus. Dit is ter ondersteuning van het fietsevenement De Schakel.
Het besluit om spandoeken toe te staan, is op 28 juli 2026 verzonden. Deze ontheffing geldt voor verschillende locaties binnen Baarle-Nassau en is specifiek bedoeld voor de promotie van het fietsevenement De Schakel.
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