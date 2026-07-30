Baarle-Nassau ontvangt aanvraag voor bouwen van carport

De gemeente Baarle-Nassau heeft een aanvraag ontvangen voor de bouw van een carport aan de Schaluinen. De aanvraag is ingediend op 28 juli 2026.

Gevonden voor jou

Het gaat om een omgevingsvergunning voor een carport op het adres Schaluinen 11 b 323 in Baarle-Nassau. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 1187082.

De gemeente benadrukt dat er pas bezwaar gemaakt kan worden nadat er een besluit is genomen over de aanvraag. Tot die tijd heeft de publicatie slechts een informatief doel.