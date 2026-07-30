Vergunning verleend voor zeepkistenrace in Babyloniënbroek

De gemeente Altena heeft een vergunning verleend voor een zeepkistenrace in Babyloniënbroek. Het evenement vindt plaats op zaterdag 29 augustus 2026 van twaalf uur 's middags tot één uur 's nachts.

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De zeepkistenrace wordt georganiseerd door de Oranjevereniging Babyloniënbroek en zal plaatsvinden op Boerenerf 1 in het dorp. De vergunning is op 28 juli 2026 verzonden door de gemeente Altena.

Belangstellenden kunnen de vergunning inzien vanaf de eerste werkdag na publicatie. Hiervoor is een afspraak nodig, die kan worden gemaakt via het telefoonnummer van de gemeente. Bezwaar maken tegen de vergunning is mogelijk binnen zes weken door een schriftelijk bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van Altena.