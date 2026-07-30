Rundveehouderij in Oirschot wijzigt dierenverblijven

In Oost-, West- en Middelbeers heeft een rundveehouderij een melding gedaan voor het wijzigen van dierenverblijven. Deze melding is op 12 december 2025 ontvangen door de gemeente Oirschot.

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De melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving, ook wel Bal genoemd. Dit betekent dat de rundveehouderij op Huijgevoort 20 de structuur van hun dierenverblijven wil aanpassen. Voor deze melding geldt dat er geen bezwaarmogelijkheid is.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z-2025-019391 en het DSO-verzoeknummer 2025121201485. Deze nummers zijn van belang voor eventuele correspondentie met de gemeente.