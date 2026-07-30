Someren krijgt nieuwe straatnaam: Citershof in Lierop-Zuid

De gemeente Someren heeft besloten een nieuwe straatnaam toe te kennen: Citershof. Deze naam is nodig voor de ontwikkeling in het plangebied Lierop-Zuid.

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Het college van burgemeester en wethouders van Someren heeft de straatnaam Citershof goedgekeurd voor een nieuwe straat in Lierop-Zuid. De naam is voorgesteld door de Heemkundekring "De Vonder" uit Asten-Someren. Dit besluit is genomen op basis van de bevoegdheden die zijn vastgelegd in de Gemeentewet en een intern delegatiebesluit van december 2025.

De naam Citershof is officieel vastgelegd in een situatietekening die bij het besluit hoort. Deze ontwikkeling maakt deel uit van de bredere plannen voor de groei van het gebied Lierop-Zuid. Met deze nieuwe naamgeving kan de verdere bouw en ontwikkeling van het gebied doorgaan zoals gepland.