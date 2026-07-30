Vergunningsaanvraag voor tijdelijk wonen in Diessen ingediend

In Diessen is een aanvraag ingediend voor het tijdelijk bewonen van een bijgebouw bij een nieuw te bouwen woning op Westerwijk Kavel 2. De aanvraag is op 24 juli 2026 ontvangen door de gemeente Hilvarenbeek.

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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning in Diessen. Het betreft het tijdelijk bewonen van een vergunningvrij bijgebouw bij een nieuw te bouwen woning aan Westerwijk Kavel 2. De aanvraag werd op 24 juli 2026 ingediend en heeft kenmerknummer 1067006.

Belangstellenden die de aanvraag willen inzien, kunnen contact opnemen met de gemeente Hilvarenbeek. Voor juridische stappen kan pas worden overgegaan nadat de vergunning is verleend en verzonden.