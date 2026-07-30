Aanvraag nieuwbouwwoning op Westerwijk Kavel 2 in Diessen

Op 24 juli 2026 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de bouw van een nieuwbouwwoning op Westerwijk Kavel 2 in Diessen.

Gevonden voor jou

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek heeft de aanvraag in behandeling genomen. De aanvraag betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan en heeft het kenmerk 1067007. De locatie van de geplande nieuwbouwwoning is Westerwijk Kavel 2, Diessen.

Geïnteresseerden die de aanvraag willen inzien, kunnen contact opnemen met de gemeente Hilvarenbeek. Het is belangrijk op te merken dat rechtsmiddelen pas mogelijk zijn nadat de omgevingsvergunning is verleend en aan de aanvrager is toegezonden.