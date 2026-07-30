Bouw van nieuwe loods in Biest-Houtakker aangevraagd

In Biest-Houtakker is een aanvraag voor de bouw van een loods ingediend bij de gemeente Hilvarenbeek. Deze aanvraag is op 24 juli 2026 ontvangen.

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De gemeente Hilvarenbeek heeft een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een loods aan de Biestsestraat 115 in Biest-Houtakker. Deze aanvraag is onderdeel van de technische en omgevingsplan bouwactiviteiten.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de aanvraag op 24 juli 2026 geregistreerd onder kenmerk 1067002. De aanvraag is momenteel in behandeling en kan worden ingezien door contact op te nemen met de gemeente Hilvarenbeek.