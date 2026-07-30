Straat BBQ in Rijen krijgt groen licht voor 29 augustus

De vergunning voor de Straat BBQ op de Kennedylaan in Rijen is verleend. Dit evenement vindt plaats op zaterdag 29 augustus van vier uur 's middags tot tien uur 's avonds.

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Het evenement is gepland van vier uur 's middags tot tien uur 's avonds. De vergunning is een belangrijk onderdeel voor het organiseren van dit soort bijeenkomsten in Rijen, waardoor bewoners de gelegenheid krijgen om elkaar beter te leren kennen in een informele setting.