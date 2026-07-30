Uitbreiding woning Beekveld 55 in Berlicum aangevraagd

Voor de woning aan Beekveld 55 in Berlicum is op 28 juli een aanvraag gedaan voor een omgevingsvergunning. De aanvraag betreft een uitbreiding met een tuinkamer en kelder.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor zowel bouwactiviteiten als technische bouwactiviteiten. Het gaat om een woninguitbreiding aan Beekveld 55 in Berlicum.

Geïnteresseerden kunnen de stukken inzien door een afspraak te maken met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Momenteel is het nog niet mogelijk om een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan pas nadat de vergunning is verleend.