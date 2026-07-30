Waalwijk verleent vergunning voor kappen van vier bomen in Waspik

Het college van Waalwijk heeft op 28 juli 2026 toestemming gegeven voor het kappen van vier bomen in Waspik. Deze bomen staan op de percelen nabij de Prins Bernhardstraat, Irenestraat en Julianastraat. De vergunning is verleend in het kader van project Oranjehoek.

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De bomen die gekapt worden, bevinden zich op de percelen van de gemeente Waspik, sectie F, nummers 2655 en 2656. Deze beslissing is op 28 juli 2026 officieel bekendgemaakt.

Voor het inzien van de bijbehorende documenten moeten geïnteresseerden vooraf een afspraak maken met de afdeling Vergunningverlening en Belastingen Leefomgeving van de gemeente Waalwijk. De stukken zijn tegen betaling van leges beschikbaar.