Termijn aanvraag omgevingsvergunning Waalwijk verlengd

De gemeente Waalwijk heeft de beslissingstermijn voor een omgevingsvergunning aan Het Fort 103 met zes weken verlengd. Het betreft de vervanging van de erfafscheiding en schuur, en de bouw van een tuinhuis.

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Op 27 mei 2026 is de aanvraag voor deze vergunning ontvangen, geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-018278. De aanvraag valt onder de bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan. De verlenging van de beslissingstermijn is op 21 juli 2026 bekendgemaakt.

Wie de documenten wil inzien, moet hiervoor een afspraak maken. Dit kan via de Frontoffice Vergunningen van de afdeling Vergunningverlening en Belastingen Leefomgeving.