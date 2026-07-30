Ingetrokken vergunningsaanvraag in Sprang-Capelle

Een vergunningsaanvraag voor het aanpassen van een stoeprand in Sprang-Capelle is ingetrokken. De aanvraag was bedoeld voor Dick Flemmingstraat 21 a.

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Op 17 juni 2026 heeft iemand een vergunningsaanvraag ingediend om de stoeprand bij Dick Flemmingstraat 21 a in Sprang-Capelle aan te passen. Het ging om een bouwactiviteit die in het omgevingsplan was opgenomen.

Deze aanvraag, geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-018576, is echter door de aanvrager op dezelfde dag weer ingetrokken. De voorgestelde verandering betrof het verlagen of schuin maken van de trottoirrand.