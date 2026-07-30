Waalwijk verleent vergunning voor renovatie rioolwaterzuivering

De gemeente Waalwijk heeft een omgevingsvergunning verleend voor de renovatie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Gansoyensesteeg. Dit project omvat de verbetering van de slibgisting en de verwerking van extern slib.

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De rioolwaterzuiveringsinstallatie in Waalwijk ondergaat een renovatie. Deze werkzaamheden zijn gericht op het zuiveringstechnisch werk, waaronder de acceptatie en verwerking van extern slib. De vergunningaanvraag werd in oktober vorig jaar ingediend en het besluit is op 28 juli 2026 verzonden.