Besluit omgevingsvergunning Sprang-Capelle uitgesteld

De beslissing over de omgevingsvergunning voor een bouwproject aan de Burgemeester Meijerstraat 9 in Sprang-Capelle is met zes weken verlengd. Het college maakte dit besluit op 21 juli 2026 bekend.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de omgevingsvergunning werd op 13 april 2026 ontvangen en betreft een bouwactiviteit en het afwijken van regels in het omgevingsplan. Deze aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-017522.

Om de stukken in te zien, moet je vooraf een afspraak maken via het algemene telefoonnummer van de afdeling Vergunningverlening en Belastingen Leefomgeving.