Aanvraag voor nieuwbouw en uitritverplaatsing in Waalwijk

Er is een vergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van appartementen en het verplaatsen van een uitrit aan de Besoyensestraat 140 in Waalwijk. Deze aanvraag is op 24 juli 2026 ontvangen.

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De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-019236. Het gaat om een project waarbij er nieuwe appartementen worden gebouwd en een bestaande uitrit wordt verplaatst. Deze plannen hebben betrekking op het adres Besoyensestraat in Waalwijk.

Voor degenen die de aanvraagstukken willen inzien, is het nodig om vooraf een afspraak te maken. Dit kan via het algemene telefoonnummer van de afdeling Vergunningverlening en Belastingen Leefomgeving. Er zijn kosten verbonden aan het verkrijgen van een uitgeprinte versie van de stukken.

Momenteel is er nog geen besluit genomen over de aanvraag, wat betekent dat er nog geen mogelijkheid is voor belanghebbenden om bezwaar te maken. Zodra er een besluit is, zal dit worden bekendgemaakt.