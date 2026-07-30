Oosterhout stelt beleid op voor politiegegevens

De gemeente Oosterhout heeft nieuw beleid vastgesteld voor de verwerking van politiegegevens. Dit beleid is bedoeld om de integriteit en rechtmatigheid van deze gegevens te waarborgen. Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout en treedt in werking na publicatie in het gemeenteblad.

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De gemeente Oosterhout heeft specifieke regels opgesteld voor het verwerken van politiegegevens, zoals vastgelegd in de Wet politiegegevens. Deze regels richten zich onder meer op de toegang tot de gegevens, het gebruik ervan door buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) en het waarborgen van de gegevensbeveiliging.

Boa's in Oosterhout moeten voldoen aan een bijscholingsplicht en jaarlijks verplichte cursussen volgen over de omgang met politiegegevens. Daarnaast is er een autorisatiebeleid om te bepalen wie toegang krijgt tot deze gegevens en onder welke voorwaarden. De gemeente voert ook periodieke controles uit om de integriteit en rechtmatigheid van de gegevensverwerking te waarborgen.