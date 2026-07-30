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Vergunning verleend voor Appelflappentocht in Hapert
Vandaag om 10:19
De gemeente Bladel heeft toestemming gegeven voor de Appelflappentocht op 18 oktober 2026 in Hapert. De fietstocht wordt georganiseerd door TWC Het Snelle Wiel aan de Burg. Van Woenseldreef.
Op 28 juli 2026 heeft de gemeente Bladel een vergunning verleend aan TWC Het Snelle Wiel voor het organiseren van de Appelflappentocht. Dit evenement vindt plaats op 18 oktober 2026 aan de Burg. Van Woenseldreef 37 in Hapert.
Met de vergunning is het evenement officieel goedgekeurd en kunnen de voorbereidingen beginnen. Het kenmerk voor deze vergunning is ZBLA2026-001287.
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