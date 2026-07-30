Vergunning voor stoepverlaging in Bladel geweigerd

De gemeente Bladel heeft een vergunning geweigerd voor het verlagen van de stoep bij Kamille 19, bedoeld voor elektrisch laden van auto's.

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Op 28 juli 2026 heeft de gemeente Bladel besloten geen toestemming te geven voor het aanpassen van de stoep aan Kamille 19. Dit was aangevraagd om het opladen van elektrische auto's mogelijk te maken. Het besluit is geregistreerd onder kenmerk ZBLA2026-000848.