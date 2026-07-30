Uitbreiding sluitingstijd Liberty's Havana tijdens Bladel kermis

De gemeente Bladel heeft toestemming gegeven om het sluitingsuur van Liberty's Havana te verruimen tijdens de kermis in Bladel. Dit geldt voor de nachten van 22, 23 en 24 augustus 2026.

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Het café Liberty's Havana, gelegen aan Markt 2 in Bladel, mag tijdens de kermis langer openblijven. De gemeente Bladel heeft op 28 juli 2026 een speciale vergunning verleend om het sluitingsuur te verruimen. Het besluit is genomen onder kenmerk ZBLA2026-001274.

De verruiming van het sluitingsuur geldt specifiek voor de nachten van 22 tot en met 24 augustus, wanneer de kermis plaatsvindt. Deze aanpassing zorgt ervoor dat bezoekers langer van de festiviteiten kunnen genieten.