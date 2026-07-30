Bladel trekt omgevingsvergunning varkenshouderij in

De gemeente Bladel heeft de omgevingsvergunning voor een varkenshouderij aan de Hulselseweg 10 ingetrokken. Deze beslissing is genomen door het college van burgemeester en wethouders.

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De omgevingsvergunning voor de veehouderij op Hulselseweg 10 in Bladel is ingetrokken. Het besluit is op 15 augustus 2025 aangevraagd. Het gaat om een volledige intrekking van de vergunningen voor de varkenshouderij.

Inwoners kunnen het besluit tot zes weken na bekendmaking inzien bij de gemeente. Meer informatie over de inzage en de digitale beschikking is te vinden op de officiële bekendmakingen website.