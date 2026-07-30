Verkeersmaatregelen Beek en Donk voor recordpoging broodjes maken

Vanaf vrijdag 14 augustus 2026 is een deel van het Piet van Thielplein in Beek en Donk afgesloten voor verkeer vanwege een wereldrecordpoging broodjes maken.

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In Beek en Donk worden tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen van vrijdag 14 augustus 2026 tot en met maandag 17 augustus 2026. Het gaat om een afsluiting van het Piet van Thielplein, tussen huisnummer 34 en de Brouwersstraat. Deze afsluiting is bedoeld voor alle verkeer behalve voetgangers.

De afsluiting begint vrijdagmiddag om drie uur en duurt tot maandag één uur 's nachts. Dit gebeurt in verband met een wereldrecordpoging broodjes maken op deze locatie.