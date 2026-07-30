Wereldrecord broodjes maken in Beek en Donk

Beek en Donk krijgt toestemming voor een wereldrecordpoging broodjes maken. Het evenement vindt plaats van vrijdag 14 augustus tot en met zondag 16 augustus op het Piet van Thielplein.

Gevonden voor jou

De burgemeester van Laarbeek heeft de benodigde vergunning verleend voor de wereldrecordpoging. Het evenement begint op vrijdag om vier uur 's middags en eindigt op zondag om middernacht. Het is een initiatief dat veel publiek naar Beek en Donk zal trekken.

De vergunning is toegekend onder artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Dit houdt in dat het evenement voldoet aan de lokale regels en voorwaarden. Het doel is om zoveel mogelijk broodjes te maken binnen de gestelde tijd. Bezoekers kunnen gedurende het hele weekend genieten van dit unieke spektakel.