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Kerstrollershows in Beek en Donk krijgen groen licht

Vandaag om 10:19

De burgemeester van Laarbeek heeft toestemming gegeven voor de Kerstrollershows in sporthal d’n Ekker in Beek en Donk. De shows vinden plaats op zaterdag 12 december en zondag 13 december 2026.

Gevonden voor jou

De Kerstrollershows worden gehouden in sporthal d’n Ekker aan de Muzenlaan in Beek en Donk. Op zaterdag 12 december 2026 zijn de shows van zeven uur ’s avonds tot half tien ’s avonds. Op zondag 13 december 2026 kunnen bezoekers terecht van elf uur ’s ochtends tot half zeven ’s avonds. De vergunningen zijn verleend op 20 juli 2026 volgens artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

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