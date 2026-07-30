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Toestemming voor alcohol tijdens Sounds of Caecilia in Lieshout
Vandaag om 10:19
De burgemeester van Laarbeek heeft toestemming gegeven voor het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens het evenement Sounds of Caecilia. Dit vindt plaats op 6 en 7 november 2026 in sporthal De Klumper in Lieshout.
Het evenement Sounds of Caecilia in Lieshout mag op vrijdag 6 november en zaterdag 7 november 2026 tussen zeven uur 's avonds en twee uur 's nachts bier en wijn schenken. Deze toestemming is verleend onder artikel 35 van de Alcoholwet, op voorwaarde dat er een evenementenvergunning is.
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