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Vergunning Sounds of Caecilia in Lieshout verleend
Vandaag om 10:19
De burgemeester heeft toestemming verleend voor het evenement Sounds of Caecilia op 6 en 7 november 2026. Dit vindt plaats in sporthal De Klumper aan Papenhoef 2 in Lieshout.
Op woensdag 4 november 2026 is er een geluidscontrole gepland van zes uur 's avonds tot elf uur 's avonds. De generale repetitie volgt op donderdag 5 november 2026 in dezelfde tijd. Het evenement zelf vindt plaats op vrijdag 6 en zaterdag 7 november 2026, beide avonden van zeven uur 's avonds tot twee uur 's nachts.
De vergunningen zijn verleend volgens artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Eventuele bezwaren kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van 22 juli 2026 worden ingediend bij de gemeente Laarbeek.
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