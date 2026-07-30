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Oranjeplein Mariahout afgesloten voor cornhole toernooi

Vandaag om 10:19

Op vrijdag 21 augustus 2026 is het Oranjeplein in Mariahout afgesloten voor verkeer vanwege een cornhole toernooi. De afsluiting geldt van twaalf uur 's middags tot elf uur 's avonds.

Gevonden voor jou

Het Oranjeplein aan de zijde van de Oranjebar in Mariahout wordt tijdelijk afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Deze maatregel is genomen in verband met het cornhole toernooi dat die dag plaatsvindt. Bezoekers van het toernooi kunnen het plein alleen te voet bereiken.

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