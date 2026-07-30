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Vergunning voor Cornhole toernooi in Mariahout
Vandaag om 10:19
Mariahout heeft toestemming gekregen voor een Cornhole toernooi op vrijdag 21 augustus 2026. Het evenement vindt plaats op het Oranjeplein van twee uur 's middags tot elf uur 's avonds.
De burgemeester heeft de vergunning verleend op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening. Het Cornhole toernooi biedt deelnemers de mogelijkheid om de populaire Amerikaanse werpsport te beoefenen in een gezellige sfeer.
Het evenement in Mariahout is een kans voor buurtbewoners om samen te komen en te genieten van een sportieve dag. Bezoekers kunnen verwachten dat het plein levendig wordt met spelplezier en publiek.
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