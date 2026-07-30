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Kermis op 't Plein in Beek en Donk krijgt groen licht

Vandaag om 10:19

De burgemeester van Laarbeek heeft toestemming gegeven voor het evenement Kermis op 't Plein met livemuziek van 11 tot en met 15 september 2026 op het Piet van Thielplein in Beek en Donk.

Gevonden voor jou

Het evenement Kermis op 't Plein zal plaatsvinden op het Piet van Thielplein in Beek en Donk. Gedurende vijf dagen, van 11 tot en met 15 september 2026, kunnen bezoekers genieten van livemuziek en kermisactiviteiten. De vergunning hiervoor is verleend op basis van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

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