Nepdeurverkopers in Land van Cuijk in actie met vals energieadvies

Inwoners zijn gewaarschuwd voor nepdeurverkopers die zich voordoen als medewerkers van de gemeente. Deze mannen bieden zogenaamd energieadvies aan, maar zijn niet officieel verbonden aan de gemeente.

Gevonden voor jou

Twee mannen gaan momenteel langs de deuren en doen zich voor als gemeentelijke energieadviseurs. Ze dragen kleding met het logo van de gemeente, maar het betreft geen officiële actie. De gemeente benadrukt dat zij nooit onaangekondigd medewerkers langs stuurt voor energieadvies.

Omwonenden worden geadviseerd om alert te zijn en geen onbekenden zomaar binnen te laten. Het is belangrijk om altijd om een legitimatiebewijs te vragen als iemand zich als medewerker voordoet. Vertrouw je de situatie niet? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.

Veiligheidsmaatregelen

In geval van acuut gevaar is het raadzaam om direct 112 te bellen. De gemeente roept inwoners op om alert te zijn en verdachte situaties te melden om verdere incidenten te voorkomen. Deze waarschuwing geldt voor alle inwoners, ongeacht de woonplaats binnen de gemeente.