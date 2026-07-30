Bernheze wil perceel in Nistelrode één-op-één verkopen

De gemeente Bernheze heeft aangekondigd dat zij het perceel in Nistelrode, kadastraal bekend als sectie C, nummer 4061, wil verkopen aan een aangrenzende particuliere grondeigenaar. Deze verkoop maakt deel uit van een overeenkomst om het gebied Weijen-West fase 2 te ontwikkelen.

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De verkoop van het perceel is onderdeel van een grotere overeenkomst die nodig is voor de ontwikkeling van Weijen-West fase 2 in Nistelrode. De gemeente heeft het perceel sectie C, nummer 3595 nodig voor de ontsluiting van het gebied. De eigenaar van dit perceel heeft aangegeven bereid te zijn het aan de gemeente te verkopen, op voorwaarde dat zij het andere perceel, sectie C, nummer 4061, kunnen kopen.

Volgens de gemeente komt de verkoper van het benodigde perceel als enige in aanmerking voor de aankoop van het andere perceel, omdat zij de essentiële grond voor de ontsluiting van het plangebied kunnen leveren. Andere partijen kunnen dit niet, waardoor zij niet in aanmerking komen voor de aankoop.