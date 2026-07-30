Vergunning aangevraagd voor fietsenrek en dranghekken in Breda

Op de St. Annastraat in Breda is een vergunning aangevraagd om een fietsenrek en dranghekken te plaatsen. De aanvraag werd op 13 juli 2026 ingediend en betreft een periode vanaf 4 september 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor het plaatsen van een fietsenrek en dranghekken aan de St. Annastraat in Breda is ingediend onder kenmerk Z2026-005286. Dit valt onder artikel 2:4 A van de Algemene Plaatselijke Verordening Breda 2018. De aanvraag is momenteel in behandeling en er is nog geen besluit genomen.

Hoewel de plannen niet ter inzage liggen, kunnen belanghebbenden gedurende twee weken hun mening kenbaar maken. Dit kan door een e-mail te sturen onder vermelding van het kenmerk, de locatie en de omschrijving.