Gemeente Moerdijk introduceert nieuwe Afvalservice-app

In de gemeente Moerdijk vervangt de nieuwe Afvalservice-app vanaf vandaag de oude Afvalwijzer-app. Dit betekent aangepaste tijden voor afvalinzameling en milieustraatbezoeken.

Gevonden voor jou

Met de introductie van de Afvalservice-app kunnen inwoners van Moerdijk hun afvalzaken eenvoudig op één plek regelen. De app biedt de mogelijkheid om te zien wanneer containers worden geleegd, een afspraak te maken voor grofvuil en meldingen te ontvangen over wijzigingen in de afvalinzameling. Deze overgang is noodzakelijk, omdat de Afvalwijzer-app niet meer wordt bijgewerkt en daardoor mogelijk onjuiste informatie kan tonen.

Problemen opgelost

Afvalservice Breda, die verantwoordelijk is voor de afvalinzameling in Moerdijk, heeft eerdere problemen met de weergave van afvalstromen in de nieuwe app inmiddels opgelost. Mocht je nog steeds problemen ervaren, dan wordt aangeraden om uit te loggen en opnieuw in te loggen. Indien het probleem blijft bestaan, kan er een melding worden gemaakt via de website van de gemeente.

De oude Afvalwijzer-app blijft nog beschikbaar tot 1 oktober, maar gebruikers worden aangemoedigd om zo snel mogelijk over te stappen op de nieuwe app. De Afvalservice-app is gratis te downloaden via de Google Play Store en Apple App Store.

Informatie en beheer

De Afvalservice-app, beheerd door de gemeente Breda, biedt een uitgebreide set aan diensten en informatie. Naast het inzien van de afvalophaaldagen, kunnen gebruikers ook bekijken hoe vol de ondergrondse containers in hun buurt zijn. Dit maakt het voor inwoners makkelijker om hun afval op een efficiënte manier te beheren.

Voor meer informatie over de veranderingen en de mogelijkheden van de nieuwe app, kunnen inwoners de specifieke pagina op de website van de gemeente Moerdijk raadplegen.