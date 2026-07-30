Hennepkwekerij ontdekt in woning Waalre, pand gesloten

In Waalre is een woning aan de Wollenbergstraat gesloten nadat de politie er een actieve hennepkwekerij met 120 planten heeft ontdekt. De kwekerij is direct ontmanteld en de woning is per 30 juli 2026 voor twee maanden gesloten op last van de burgemeester.

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De sluiting van de woning volgt op het Damoclesbeleid dat de burgemeester de bevoegdheid geeft om een pand te sluiten na de vondst van een illegale hoeveelheid drugs. Dit beleid moet voorkomen dat drugspanden overlast en gevaar veroorzaken in de buurt.

Risico's voor de omgeving

Drugspanden, zoals deze woning in Waalre, brengen diverse risico's met zich mee voor omwonenden. De aanwezigheid van een hennepkwekerij kan leiden tot brandgevaar door bijvoorbeeld kortsluiting en lekkages. Daarnaast trekt het ongewenst publiek aan en kan het zorgen voor overlast door hennepgeur.

De gevolgen van hennepteelt zijn aanzienlijk. Schade aan panden door lekkages en branden moet vaak worden vergoed door woningcorporaties, verhuurders en energiebedrijven. Daarnaast is er sprake van illegaal afgetapte stroom, wat extra kosten met zich meebrengt.