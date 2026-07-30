Tim Merlier wint 86e Acht van Chaam

Tim Merlier heeft op woensdag 29 juli de 86e editie van de Acht van Chaam gewonnen. Het wielerevenement in Chaam trok veel enthousiaste bezoekers die genoten van de race en de sfeer.

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De Acht van Chaam, een jaarlijkse wielerronde in Chaam, vond plaats op 29 juli. Tim Merlier wist de overwinning binnen te halen bij de mannen. Bij de vrouwen was het Carlijn Swinkels uit Handel die de eerste plaats veroverde.

Naast de spannende wedstrijden zorgde de Acht van Chaam ook voor veel gezelligheid onder de bezoekers. Het evenement bood een mix van sportieve prestaties en een levendige sfeer, wat het tot een geslaagde dag maakte.

Bijzondere prijzen

Een opvallend moment was de speciale prijs voor Bauke Mollema, die zijn gewicht in chocolade won. Dit was een leuke toevoeging aan de traditionele wielerwedstrijd en zorgde voor extra enthousiasme onder de aanwezigen.

De organisatie van de Acht van Chaam kijkt met tevredenheid terug op deze succesvolle 86e editie. Het evenement blijft een belangrijke traditie binnen de wielersport in Brabant.