Hennepkwekerij met 120 planten ontdekt in Waalre, huis twee maanden dicht

Een huis aan de Wollenbergstraat in Waalre is voor twee maanden gesloten nadat de politie er een professionele hennepkwekerij heeft aangetroffen. In het pand werden 120 hennepplanten gevonden.

De kwekerij was nog volledig in werking toen agenten binnenvielen. De planten en bijbehorende apparatuur zijn dezelfde dag nog verwijderd en vernietigd.

Woning op last van burgemeester gesloten

Na de vondst heeft de burgemeester besloten de woning met ingang van 30 juli voor twee maanden te sluiten. Dat gebeurt op basis van het zogenoemde Damoclesbeleid. Burgemeesters mogen panden sluiten wanneer daar een verboden hoeveelheid drugs wordt aangetroffen.

Risico's voor de buurt

Volgens de gemeente brengen drugspanden risico's met zich mee voor de omgeving. Zo kan brandgevaar ontstaan door illegale stroomaansluitingen, kortsluiting of lekkages. Woningcorporaties, verhuurders en energiebedrijven draaien regelmatig op voor de kosten van bijvoorbeeld brandschade, lekkages en illegaal afgetapte stroom. Ook kan een pand waar drugs worden geproduceerd of verhandeld ongewenste bezoekers aantrekken.