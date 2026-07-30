Explosie bij restaurant bezorgt Thomas en Rama slapeloze nacht

Het was een oorverdovende knal die studenten en buurtbewoners in het centrum van Breda woensdagnacht ruw wekte. Bij het Argentijnse grillrestaurant El Puerto ging een explosief af. "Ik trilde in mijn bed, het is niet te beschrijven", vertelt een student die schuin boven de zaak woont.

Thomas de Kraak van het naastgelegen restaurant The Boathouse was na zijn werk nog iets aan het drinken en stond op het punt af te sluiten. "Op het moment dat ik opstond, ontplofte het hier ineens", vertelt hij. Door de harde knal rinkelden de glazen achter de bar. "Het was wel even schrikken, want je verwacht het niet." Al snel zag Thomas dat de explosie niet bij The Boathouse was, maar bij het restaurant ernaast. Beide zaken zijn van eigenaar Enes Gülen, die camerabeelden van de explosie heeft. Thomas probeerde hem te bereiken, maar kreeg hem niet te pakken. "Toen heb ik het initiatief genomen om te blijven en in contact te blijven met de politie. En geassisteerd waar ik nodig was."

Wakker geschrokken van explosie

Door alle drukte heeft Thomas de hele nacht niet geslapen. "We zullen wel zien of het in de middag nog lukt, anders wordt het een dagje zonder slaap." Student Rama de Jong, die met vijf anderen in een studentenhuis schuin boven El Puerto woont, werd wakker van de explosie. "Daar schrik je gewoon helemaal wakker van. Ik trilde in mijn bed, het is niet te beschrijven." Eerst dacht hij aan een Russische aanval en hij durfde niet meteen naar buiten te kijken: "Want je bent toch bang dat er misschien nog een tweede knal komt." Veel glas

Na ongeveer tien minuten ging hij samen met een paar huisgenoten naar beneden. "Binnen twee minuten stond het hier vol met politie en brandweer", blikt hij terug. "Ik kon niet veel zien in het donker, maar ik zal vooral veel glas." Rama besloot mee te helpen met opruimen. "Want dat kun je niet zo laten liggen. Het was wel veel werk, maar je moet elkaar gewoon helpen. Ook op dit soort momenten." Net als Thomas bleef ook hij de hele nacht wakker. "Hopelijk kan ik nog een middagdutje doen."

De kapotte pui van El Puerto na de explosie (foto: Wilco Zonneveld).