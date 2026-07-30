Advertentie
Motor en auto botsen in Vught, bijrijdster naar het ziekenhuis
Vandaag om 11:44 • Aangepast vandaag om 12:17
Een motor en een personenauto zijn woensdagavond rond half elf met elkaar in botsing gekomen op de Loonsebaan in Vught. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de parkeerplaats van de Vughtse Heide.
Een vrouw die achter de bestuurder op de motor zat, is met de ambulance voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder bleef ongedeerd.
Volgens de politie reed de automobilist na de aanrijding door. Later op de avond is alsnog contact gelegd met deze bestuurder.
De motor raakte beschadigd en is door een bergingsbedrijf afgevoerd. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.
Advertentie
Advertentie