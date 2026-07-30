Motor en auto botsen in Vught, bijrijdster naar het ziekenhuis

Een motor en een personenauto zijn woensdagavond rond half elf met elkaar in botsing gekomen op de Loonsebaan in Vught. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de parkeerplaats van de Vughtse Heide.

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Een vrouw die achter de bestuurder op de motor zat, is met de ambulance voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder bleef ongedeerd.