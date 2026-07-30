Geen treinen tussen Oss en Nijmegen, NS deelt water uit in gestrande trein

Door een aanrijding op het spoor rijden er donderdagmiddag tot ongeveer één uur geen treinen tussen Oss en Nijmegen. De NS heeft flesjes water uitgedeeld aan reizigers die in de hitte zijn gestrand.

Reiziger Tom zat in de stilstaande trein, waar de temperatuur door het warme weer al snel opliep. "De kleine raampjes in de trein staan open en af en toe gaat de deur even open", zei hij terwijl hij in de trein zat. Tom was blij dat hij een flesje drinken bij zich had. "Het is een kwestie van je gemak houden."

Een woordvoerder van de NS liet rond elf uur weten dat de reizigers zijn overgestapt op een andere trein, die is teruggereden richting Oss. Voor de ongeveer vijftig gestrande reizigers is water geregeld.

De verwachting is dat er tot één uur geen treinen rijden. Als alternatief kunnen reizigers gebruikmaken van buslijn 99 en buslijn 305.