Flitspalen moeten drukke kruising in Halsteren veiliger maken

Op de kruising Randweg Noord en Halsterseweg in Halsteren staan sinds kort twee flitspalen. Deze moeten de verkeersveiligheid verbeteren op een plek waar al jaren gevaarlijke situaties ontstaan.

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De kruising in Halsteren verwerkt dagelijks zo’n 20.000 motorvoertuigen, waaronder 2.000 vrachtwagens. Daarnaast steken ruim 3.500 fietsers de drukke oversteek dagelijks over, waaronder veel scholieren uit Halsteren, Steenbergen en de regio Tholen.

Uit eerdere metingen bleek dat gemiddeld 120 voertuigen per dag door rood licht reden. Dit zorgde regelmatig voor gevaarlijke situaties, vooral door de combinatie met het hoge aantal fietsers. In de afgelopen jaren vonden op deze locatie meerdere verkeersongevallen plaats, soms met ernstig letsel.

Strengere controles

De flitspalen controleren niet alleen op snelheid, maar ook op roodlichtovertredingen. Het Openbaar Ministerie, de politie en de gemeente Bergen op Zoom verwachten dat deze strenge controles ervoor zorgen dat weggebruikers zich beter aan de regels houden en dat het risico op ongelukken afneemt.

De flitspalen maken deel uit van een bredere aanpak van verkeersveiligheid in de gemeente. Bergen op Zoom onderzoekt ook op andere plekken welke maatregelen nodig zijn, zoals mobiele snelheidscontroles en handhaving op het gebruik van mobiele telefoons achter het stuur.