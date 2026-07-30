Proefsleuvenonderzoek bij A58 voor BIC Noord van start

Vanaf 5 augustus start het onderzoek naar kabels en leidingen in het gebied bij de A58 in Eindhoven. De proefsleuven maken deel uit van het project BIC Noord, dat een nieuwe onderdoorgang onder de snelweg voorbereidt. De graafwerkzaamheden duren tot midden augustus en veroorzaken beperkte hinder.

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In opdracht van de gemeente Eindhoven voert HDB graafwerkzaamheden uit voor het maken van proefsleuven. Dit gebeurt in het gebied bij de A58, als onderdeel van het project BIC Noord. Het onderzoek richt zich op kabels en leidingen in de ondergrond, zodat kan worden bepaald welke aanpassingen nodig zijn voor de aanleg van de geplande onderdoorgang.

De werkzaamheden beginnen op 5 augustus 2026 en lopen naar verwachting tot midden augustus. De planning kan wijzigen als er zich onverwachte omstandigheden voordoen. Volgens de gemeente wordt beperkte hinder verwacht voor verkeer in de buurt. Weggebruikers zullen vooral merken dat er gewerkt wordt in de middenberm en bij het fietspad.

Langlopend project

De aanleg van proefsleuven is de eerste stap in het langlopende project BIC Noord. De komende jaren, tot en met 2028, staan er verschillende werkzaamheden op de planning. Het gaat om voorbereidende onderzoeken en uiteindelijk de bouw van de nieuwe onderdoorgang onder de A58.

Het onderzoek is een belangrijke fase in de ontwikkeling van het gebied en speelt een cruciale rol bij het bepalen van de technische mogelijkheden voor de bouw. Eind 2028 moet het hele project afgerond zijn.

De werkzaamheden maken deel uit van een groter plan om de infrastructuur in de omgeving van Eindhoven te verbeteren en het verkeer beter te laten doorstromen.