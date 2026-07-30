Aangepaste openingstijden milieustraat Oirschot door hitte

De milieustraat in Oirschot past vrijdag 31 juli de openingstijden aan vanwege het warme weer. Bezoekers kunnen er die dag terecht van negen uur ’s ochtends tot één uur ’s middags.

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De gemeente Oirschot heeft besloten de openingstijden van de milieustraat te verkorten. Dit gebeurt vanwege de hoge temperaturen die vrijdag worden verwacht. Door deze aanpassing is het personeel minder lang blootgesteld aan de hitte.

Op zaterdag 1 augustus gelden weer normale openingstijden. Bezoekers kunnen dan afval brengen tussen negen uur ’s ochtends en vier uur ’s middags. De milieustraat blijft verder volgens de reguliere tijden geopend.

De gemeente vraagt inwoners om rekening te houden met deze tijdelijke wijziging. Voor wie vrijdag wil langskomen, is het handig vroeg te gaan om drukte te vermijden.