Explosie bij restaurant lijkt gerichte actie, zo blijkt uit camerabeelden

Van de explosie op het Argentijnse restaurant El Puerto in Breda van woensdagnacht zijn camerabeelden. De beelden, die restauranteigenaar Enes Gülen aan Omroep Brabant heeft laten zien, wijzen op een gerichte actie. De beelden zijn overgedragen aan de politie voor verder onderzoek.

Door de explosie is een deel van de pui weggeblazen. Glasscherven vlogen in het rond en een boom in een plantenbak werd door de kracht van de explosie verplaatst. Ook omliggende panden liepen schade op.

'Ik heb met niemand problemen'

Eigenaar Gülen nam El Puerto pas twee maanden geleden over. Volgens hem had het restaurant vroeger geen al te beste naam. Waarom iemand nu een explosief bij zijn zaak heeft neergelegd, weet hij niet. "Ik ben al 25 jaar ondernemer en ik heb nog nooit incidenten gehad. Ik zou echt niet weten wie dit gedaan heeft, ik heb met niemand problemen."

El Puerto blijft donderdag gesloten. "We gaan alles weer een beetje netjes maken en de deur repareren." Gülen hoopt de komende dagen weer open te kunnen. De schade binnen in het restaurant lijkt mee te vallen.

Politie zoekt getuigen

De politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen. De omgeving van het restaurant werd afgezet als plaats delict, zodat de Forensische Opsporing sporenonderzoek kon doen. Ook wordt een buurtonderzoek uitgevoerd.

"Op het moment van de explosie waren er nog best wel wat mensen op straat, dus hopelijk zijn er mensen die iets hebben gezien wat met deze explosie te maken kan hebben", schrijft de politie in een oproep.