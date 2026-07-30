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Vrachtwagen met pech zorgt voor flinke vertraging op A58 bij Oirschot
Vandaag om 13:46 • Aangepast vandaag om 14:01
Een vrachtwagen is donderdag stilgevallen op de A58 richting Eindhoven ter hoogte van Oirschot. De combinatie, met een gewicht van circa 24 ton, kan niet meer op eigen kracht verder rijden.
Omdat de vrachtwagen niet op eigen kracht verplaatst kan worden, moet een zware berger eraan te pas komen. De berging zal daardoor mogelijk enige tijd duren.
Verkeer richting Eindhoven moet rekening houden met ongeveer een half uur vertraging vanaf knooppunt De Baars.
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