Aangepaste openingstijden Milieustraat Son en Breugel

Door het hitteprotocol zijn op maandag 3 augustus de openingstijden van de Milieustraat in Son en Breugel en de ophaaltijden voor afvalinzameling aangepast.

Gevonden voor jou

In verband met het hitteprotocol bij afvalverwerkingsbedrijf Blink gelden op maandag 3 augustus aangepaste tijden voor de Milieustraat en afvalinzameling in Son en Breugel. Dit protocol is ingesteld vanwege de verwachte hoge temperaturen.

De Milieustraat opent op deze dag alleen in de ochtend, van acht uur tot twaalf uur. Normaal gesproken is de Milieustraat in de middag open, maar dat is nu niet het geval.

Afvalinzameling begint eerder

Ook de afvalinzameling wordt aangepast. De inzamelwagens beginnen hun route een uur eerder, om half zeven in plaats van half acht. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat het afval op tijd buiten staat. Als het afval te laat wordt aangeboden, komt de inzamelwagen niet terug.

Het hitteprotocol is bedoeld om het werk voor medewerkers van Blink zo veilig en comfortabel mogelijk te maken tijdens extreme hitte. Voor bewoners betekent dit dat zij rekening moeten houden met de gewijzigde tijden.