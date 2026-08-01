Voetbalschoenen aan de wilgen, Kramer is nu trainer: 'Humor is belangrijk'

Michiel Kramer neemt zondag officieel afscheid als profvoetballer met een afscheidswedstrijd in Waalwijk. Dit seizoen start zijn ontdekkingstocht als trainer en krijgt hij de kans bij RKC Waalwijk als assistent-trainer van het eerste elftal en Onder 21. Qua karakter zal hij niet veranderen. “Als voetballer vonden mensen me geweldig of ze haatten me. Ook als trainer zal ik er alles aan doen om te winnen.”

Kramer was in zijn carrière nooit zo van het terugblikken. Maar nu hij deze zomer zijn voetbalschoenen aan de wilgen hing, kwamen de herinneringen wel boven: aan de KNVB Beker en de landstitel die hij met Feyenoord won, aan de negende plek van RKC Waalwijk in de Eredivisie en aan zijn goal in Waalwijkse dienst die werd bekroond tot het mooiste doelpunt van het seizoen bijvoorbeeld. “Ik heb twintig jaar betaald voetbal gespeeld en ben blij met mijn carrière”, zegt Kramer in het Mandemakers Stadion. “Het was puur op mijn eigen manier, hier en daar tegendraads, koppig en soms de confrontatie zoeken. Het was niet impulsief, maar altijd met het gevoel dat het op dat moment de juiste keuze was voor het team. Dat het weerstand opriep bij andere clubs of supporters, dat was niet mijn probleem.”

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Overigens is hij zeker niet trots op al zijn acties. Zoals het ‘broodje kroket-verhaal’ waarbij hij in dienst van Feyenoord in de rust van de wedstrijd tegen Heracles Almelo een broodje kroket at. Het leverde hem een boete op en hij werd uit de selectie gezet. “Dat verhaal komt me een beetje de neus uit, ik kan het niet meer terugdraaien. Ik geloof erin dat de echte supporters ook mijn sportieve prestaties zullen herinneren.” Bij RKC Waalwijk gaat hij dit seizoen ontdekken of het trainersvak bij hem past. Een nieuwe passie die startte bij amateurclub VV Smitshoek. “Ze vroegen of ik wilde helpen bij het team van ons oudste kind. Dat vond ik leuk om te doen.” Kramer vindt bij de profs vooral het contact met spelers interessant. “Mooi en aanvallend voetballen past bij me, maar in de praktijk moet blijken of je dat in kunt vullen. Ik vind het vooral interessant om met de jongens om te gaan. Wat motiveert en raakt iemand, wat is hun achtergrond? Er komt voor veel spelers een periode dat ze op de bank terechtkomen, hoe gaan ze zich dan gedragen? Die jongens verdienen aandacht, ze gaan uiteindelijk belangrijk voor je worden.”

"Humor is zo belangrijk en aanstekelijk."

Kramer wil ook dat er ruimte is voor humor. “Je kunt zoveel mooie dingen zeggen of schrijven, maar als de sfeer of saamhorigheid er niet is, dan gaat het vroeg of laat mis. Natuurlijk werken we bij RKC Waalwijk serieus en trainen we hard, maar humor is zo belangrijk en aanstekelijk.” Mocht de voormalig spits doorgaan in het trainersvak, dan beseft hij dat hij niet de populairste trainer zal worden. Eigenlijk wat hij als voetballer ook niet was. “Ik doe er alles aan om te winnen. Als ik tot het randje moet gaan of eroverheen om het verschil te maken, dan wil ik dat graag uitstralen naar de rest van de spelers.”

Afscheidswedstrijd

Voor de afscheidswedstrijd zondag in het Mandemakers Stadion in Waalwijk, van 12.00 tot 13.00 uur, stelde Kramer twee teams samen met spelers waarmee hij in het verleden speelde. Na de wedstrijd is het definitief klaar als voetballer. “Ik heb in de voorbereiding de jongens zoveel zien rennen, dat mis ik absoluut niet. Ik was nooit een fan van de voorbereiding.”

Ook door voetballen bij de amateurs zet hij een streep. “De avonden hou ik vrij voor mijn gezin. Onze kinderen voetballen, daar wil ik graag bij zijn.”