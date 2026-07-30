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Man (19) vertoont 'hufterig' rijgedrag, politie zet achtervolging in
Vandaag om 15:31 • Aangepast vandaag om 16:18
Een 19-jarige automobilist is donderdagmiddag na een achtervolging aangehouden in Bergen op Zoom. Dat gebeurde omdat hij zich in de woorden van de politie 'op een hufterige manier door het verkeer bewoog'. Ook had de man uit Rotterdam geen rijbewijs.
Agenten zagen de man donderdag in een grijze Peugeot 3008 met hoge snelheid over de Wouwsestraatweg rijden. Via de Antwerpsestraatweg gingen ze naar de Dokter de Ramlaan en de De Snoostraat. Daar werd de auto stilgezet door de politie.
De bestuurder is gelijk aangehouden. De man is ingesloten in een politiecel en daar mag hij een verklaring afleggen over zijn gedrag. De politie zoekt getuigen die meer over de bestuurder en zijn rijgedrag kunnen vertellen.
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